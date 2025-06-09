Компания молодых людей разбилась в ДТП под Челябинском: 1 погиб, 4 травмированы

На 10-м километре дороги Челябинск — Октябрьское 29-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, при выполнении обгона на участке, где он запрещен, выехал на встречную полосу. Там он совершил столкновение с ВАЗ-2114, двигавшимся впереди попутно и выполнявшим поворот налево. За рулем ВАЗа находился парень 2005 года рождения.