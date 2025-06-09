Компания молодых людей разбилась в ДТП под Челябинском: 1 погиб, 4 травмированы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Копейском городском округе.
На 10-м километре дороги Челябинск — Октябрьское 29-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, при выполнении обгона на участке, где он запрещен, выехал на встречную полосу. Там он совершил столкновение с ВАЗ-2114, двигавшимся впереди попутно и выполнявшим поворот налево. За рулем ВАЗа находился парень 2005 года рождения.
В результате ДТП 17-летний юноша из салона ВАЗа от полученных травм скончался на месте.
Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров того же автомобиля в возрасте — они в возрасте от 14 до 17 лет, личности устанавливаются — получили травмы и были госпитализированы.
Установлено, что у водителя ВАЗа отсутствовало право управления транспортным средством.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Назначен комплекс экспертиз и следственных мероприятий.