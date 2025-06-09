Утечка нефтепродуктов произошла при повреждении теплохода в Красноярском крае

9 февраля сообщалось, что танкер Koala, на борту которого находилось 130 тыс. т мазута, затонул в порту Усть-Луга. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что у судна отказал двигатель, вследствие чего повредилось машинное отделение. Он отметил, что танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует.