Утечка нефтепродуктов произошла при повреждении теплохода в Красноярском крае

«Теплоход при следовании вниз по течению реки с двумя порожними баржами получил повреждение корпуса. Произошла утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, на место происшествия выехала оперативная группа. Следователи приступили к проведению процессуальных проверок по ст. 247 УК РФ («Нарушения правил обращения экологически опасных веществ»). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
9 февраля сообщалось, что танкер Koala, на борту которого находилось 130 тыс. т мазута, затонул в порту Усть-Луга. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что у судна отказал двигатель, вследствие чего повредилось машинное отделение. Он отметил, что танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует.