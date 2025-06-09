Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утечка нефтепродуктов произошла при повреждении теплохода в Красноярском крае

Утечка нефтепродуктов произошла в Казачинском пороге реки Енисей в Красноярском крае из-за повреждения корпуса теплохода. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: Reuters

«Теплоход при следовании вниз по течению реки с двумя порожними баржами получил повреждение корпуса. Произошла утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, на место происшествия выехала оперативная группа. Следователи приступили к проведению процессуальных проверок по ст. 247 УК РФ («Нарушения правил обращения экологически опасных веществ»). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

9 февраля сообщалось, что танкер Koala, на борту которого находилось 130 тыс. т мазута, затонул в порту Усть-Луга. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что у судна отказал двигатель, вследствие чего повредилось машинное отделение. Он отметил, что танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует.