Двое полицейских пострадали во время протестов в Лос-Анджелесе

По данным местных правоохранительных органов, двое офицеров получили ранения, когда два мотоциклиста попытались прорвать полицейское оцепление на перекрестке улиц Аламида и Темпл. Оба водителя были задержаны, а пострадавшим полицейским оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.