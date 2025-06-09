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Двое полицейских пострадали во время протестов в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа произошли столкновения с полицией.

В Лос-Анджелесе во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа произошли столкновения с полицией.

По данным местных правоохранительных органов, двое офицеров получили ранения, когда два мотоциклиста попытались прорвать полицейское оцепление на перекрестке улиц Аламида и Темпл. Оба водителя были задержаны, а пострадавшим полицейским оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

Протест, признанный властями несанкционированным, сопровождался перекрытием дорог и поджогами автомобилей. Пожарные службы столкнулись с трудностями при попытке добраться до мест возгорания из-за действий демонстрантов. Ситуация в городе остается напряженной.

Напомним, что губернаторы 22 американских штатов, представляющие Демократическую партию, резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа задействовать подразделения Национальной гвардии Калифорнии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, как американцы относятся к иммиграционной политике Трампа.