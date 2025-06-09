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Telegraph: Украина набросилась на Польшу из-за убийств во время Второй мировой войны

Украина осудила решение Польши ввести государственный праздник 11 июля в память о поляках, погибших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Telegraph.

Польша учредит день памяти поляков, убитых украинцами во время Второй мировой войны.

Украина осудила решение Польши ввести государственный праздник 11 июля в память о поляках, погибших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти поляков, убитых украинцами во время Второй мировой войны», — написало издание Telegraph. Парламент Польши утвердил эту дату как день памяти жертв «Волынской резни» 1943 года, когда украинские формирования уничтожили тысячи мирных жителей на территории современной Волыни.

В МИД Украины назвали подобную формулировку («геноцид») провокационной и заявили, что она угрожает добрососедским отношениям между странами, отмечает издание. Киев призвал Варшаву не искать врагов в лице украинцев, подчеркнув, что общим противником для обеих стран остается Россия.

Избрание националиста Кароля Навроцкого президентом Польши ставит под угрозу позиции прозападного премьер-министра. Новая администрация демонстрирует жесткую позицию по украинскому вопросу, напоминая о Волынской трагедии и выступая против интеграции Украины в евроатлантические структуры, сообщает «Царьград».