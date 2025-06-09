Telegraph: Украина набросилась на Польшу из-за убийств во время Второй мировой войны

«Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти поляков, убитых украинцами во время Второй мировой войны», — написало издание Telegraph. Парламент Польши утвердил эту дату как день памяти жертв «Волынской резни» 1943 года, когда украинские формирования уничтожили тысячи мирных жителей на территории современной Волыни.