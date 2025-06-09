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Мэра Красноярска Логинова задержали после празднования Дня города

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан правоохранительными органами сразу после празднования Дня города. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан правоохранительными органами сразу после празднования Дня города. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Мэр Красноярска задержан после дня рождения города», — передает ТАСС сообщения правоохранительных органов. Чиновника доставили во второе управление Следственного комитета по особо важным делам Красноярского края. Последнее сообщение Логинова в telegram-канале содержало поздравление горожан с 397-летием Красноярска, где он пожелал городу «мира и радости».

Карьера Логинова включает военную службу (1984−2000 гг.) и руководящие должности в дорожной сфере, включая пост замдиректора «Красноярского ДСУ». В 2016 году он возглавил администрацию Свердловского района Красноярска, а в 2022-м стал мэром после ухода Сергея Еремина.

Ранее ФСБ России задержала заместителя начальника отдела Департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщило Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю 6 июня, подозреваемый 1989 года рождения участвовал в незаконных схемах при распределении земельных участков, сообщает «Ридус».