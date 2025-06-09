Мэра Красноярска Логинова задержали после празднования Дня города

Ранее ФСБ России задержала заместителя начальника отдела Департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщило Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю 6 июня, подозреваемый 1989 года рождения участвовал в незаконных схемах при распределении земельных участков, сообщает «Ридус».