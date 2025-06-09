Теплоход, получивший пробоину на Енисее, частично подтоплен

В воскресенье вечером теплоход столкнулся с порогами, в результате чего произошло расцепление барж и судна. Теплоход получил повреждения, включая пробоину и неисправность рулевого управления, и был прижат к берегу. Экипаж смог установить баржи на якоря. Кроме того, у теплохода поврежден топливный бак, что привело к разливу 10−15 тонн дизельного топлива, согласно информации ЕДСС Енисейского района.