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Теплоход, получивший пробоину на Енисее, частично подтоплен

Теплоход, который буксировал баржи по Енисею, получил пробоину и частично затоплен, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Теплоход, который буксировал баржи по Енисею, получил пробоину и частично затоплен, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В воскресенье вечером теплоход столкнулся с порогами, в результате чего произошло расцепление барж и судна. Теплоход получил повреждения, включая пробоину и неисправность рулевого управления, и был прижат к берегу. Экипаж смог установить баржи на якоря. Кроме того, у теплохода поврежден топливный бак, что привело к разливу 10−15 тонн дизельного топлива, согласно информации ЕДСС Енисейского района.

«Инцидент привел к частичному затоплению теплохода, в настоящее время принимаются меры для предотвращения экологических последствий», — говорится в сообщении прокуратуры. Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности судоходства и контролирует ликвидацию последствий происшествия.

По данным регионального главка МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, судоходство не нарушено, а угрозы для жизни и здоровья экипажа нет.

До этого сообщалось, что члены экипажа судна Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, были захвачены израильскими военными.