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В Красноярске задержан мэр Владислав Логинов

В Красноярске задержан мэр города Владислав Логинов.

В Красноярске задержан мэр города Владислав Логинов. Об сообщает Telegram-канал SHOT.

Точные причины задержания и статьи обвинения пока не сообщаются. 57-летний Логинов занимал пост градоначальника с 16 сентября 2022 года.

До назначения на должность мэра Логинов занимал руководящие посты в администрации Красноярска. В 2016 году он возглавлял администрации Свердловского и Советского районов города. С 2015 по 2016 год работал заместителем руководителя департамента муниципального заказа. В 2012 году занимал должности в ОАО «Асфальтобетонный завод» и был заместителем руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству.

Ранее сообщалось, что украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ.