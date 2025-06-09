В Красноярске задержан мэр Владислав Логинов

До назначения на должность мэра Логинов занимал руководящие посты в администрации Красноярска. В 2016 году он возглавлял администрации Свердловского и Советского районов города. С 2015 по 2016 год работал заместителем руководителя департамента муниципального заказа. В 2012 году занимал должности в ОАО «Асфальтобетонный завод» и был заместителем руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству.