Стало известно, за что задержали мэра Красноярска

Мэр был арестован за взятку.
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Он (Владислав Логинов) задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки — ред.)», — передает РИА Новости слова собеседника. Точный размер предполагаемой взятки и обстоятельства преступления пока не разглашаются.
В настоящее время в отношении мэра проводятся следственные действия. Ранее руководитель дорожного предприятия Ненецкого автономного округа также арестован по подозрению в получении взятки, передает «Ридус».