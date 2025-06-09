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Стало известно, за что задержали мэра Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мэр был арестован за взятку.

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он (Владислав Логинов) задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки — ред.)», — передает РИА Новости слова собеседника. Точный размер предполагаемой взятки и обстоятельства преступления пока не разглашаются.

В настоящее время в отношении мэра проводятся следственные действия. Ранее руководитель дорожного предприятия Ненецкого автономного округа также арестован по подозрению в получении взятки, передает «Ридус».