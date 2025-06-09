В ходе протестов в Лос-Анджелесе мотоциклисты ранили двоих полицейских

По меньшей мере двое стражей порядка пострадали в результате наезда мотоциклистов во время протестов в американском городе Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), сообщило управление местной полиции.
Акция, которая проводится в мегаполисе, направлена против поиска нелегальных мигрантов, организованного властями. В полиции уточнили, что мотоциклисты попытались прорвать оцепление на перекрестке улиц Аламида и Темпл.
После инцидента обоих водителей задержали. Пострадавшим полицейским оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, стало известно, что участники демонстрации перекрыли автомобильное движение и начали поджигать машины. Власти квалифицируют эту акцию протеста как несанкционированное собрание.
Напомним, ранее федеральные власти США решили ввести в Лос-Анджелес две тысячи бойцов национальной гвардии в связи с демонстрациями против поиска нелегальных мигрантов. Куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоган предупредил граждан об ответственности за порчу на имущество и нападения на стражей порядка.