В ходе протестов в Лос-Анджелесе мотоциклисты ранили двоих полицейских

Напомним, ранее федеральные власти США решили ввести в Лос-Анджелес две тысячи бойцов национальной гвардии в связи с демонстрациями против поиска нелегальных мигрантов. Куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоган предупредил граждан об ответственности за порчу на имущество и нападения на стражей порядка.