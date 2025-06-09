В четырех городах России ограничили работы аэропортов: в Росавиации назвали причину

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Однако специальный режим все еще действует в четвертом городе — Казани.
Напомним, ранее в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах четырех российских городов, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, введены временные ограничения.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — говорится в публикации.
Как отметин представитель ведомства, в настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Накануне аэропорт Внуково был вынужден серьезно корректировать работу. Правда, с вопросами безопасности это связано не было. Сильный ливень, град и шквалистый ветер повредили кровлю, что привело к протечкам в здании терминала. Потому службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы: они ликвидировали последствия и минимизировали сбои в расписании рейсов.
Однако чаще всего переход на особый порядок работы российских воздушных гаваней все же связан с активностью украинских беспилотников. Так, только за два часа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 27 дона Вооруженных сил Украины над двумя регионами России.
Минувшим утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО обезвредили девять вражеских беспилотников, летавших к российской столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или поврежденных объектах не сообщалось.
А сутками ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на регион. Воздушные цели поражались над Зарайском, Одинцовом, Домодедовом, Истрой и Солнечногорском. Большинство дронов перехвачено на подлете к региону. К сожалению, два человека, мужчина и женщина, получили ранения.
Всего же за ночь 7 июня российские системы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны России, воздушные цели были перехвачены над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу БПЛА.