В четырех городах России ограничили работы аэропортов: в Росавиации назвали причину

Накануне аэропорт Внуково был вынужден серьезно корректировать работу. Правда, с вопросами безопасности это связано не было. Сильный ливень, град и шквалистый ветер повредили кровлю, что привело к протечкам в здании терминала. Потому службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы: они ликвидировали последствия и минимизировали сбои в расписании рейсов.