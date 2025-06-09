Глава Красноярска Владислав Логинов подозревается в получении взятки

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, градоначальника подозревают в получении взятки. В настоящее время в отношении задержанного проводятся оперативные мероприятия.
«Да, задержание [Логинова] есть», — сообщил собеседник агентства.
Логинов занимает пост мэра Красноярска с сентября 2022 года. До этого он занимал различные руководящие должности в городской администрации и муниципальных предприятиях. Официальные комментарии следственных органов относительно деталей уголовного дела пока не поступали.
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