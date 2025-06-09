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Глава Красноярска Владислав Логинов подозревается в получении взятки

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, градоначальника подозревают в получении взятки. В настоящее время в отношении задержанного проводятся оперативные мероприятия.

«Да, задержание [Логинова] есть», — сообщил собеседник агентства.

Логинов занимает пост мэра Красноярска с сентября 2022 года. До этого он занимал различные руководящие должности в городской администрации и муниципальных предприятиях. Официальные комментарии следственных органов относительно деталей уголовного дела пока не поступали.

Ранее сообщалось, что украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ.