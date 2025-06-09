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Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении

Шведская активистка Грета Тунберг была похищена в международных водах силами, связанными с Израилем. Об этом рассказала сама активистка.

Грета была похищена Израилем.

Шведская активистка Грета Тунберг была похищена в международных водах силами, связанными с Израилем. Об этом рассказала сама активистка.

«Если вы видите это видео, значит, нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль», — сказано в обращении. Тунберг также призвала своих сторонников оказать давление на шведские власти для скорейшего освобождения.

Ранее сообщалось, что парусник «Мадлен» с гуманитарным грузом и с группой из 11 участников «Флотилии свободы» продолжал путь к Газе, игнорируя угрозы израильских властей. Министр обороны Израиля приказал военным не допустить приближения судна с активистами к береговой линии. Тунберг заявила, что осознает риск перехвата, насилия и даже гибели, но считает эти опасности ничтожными по сравнению с тяготами палестинцев пятый, передает «Национальная служба новостей».