Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении

Грета была похищена Израилем.
Шведская активистка Грета Тунберг была похищена в международных водах силами, связанными с Израилем. Об этом рассказала сама активистка.
«Если вы видите это видео, значит, нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль», — сказано в обращении. Тунберг также призвала своих сторонников оказать давление на шведские власти для скорейшего освобождения.
Ранее сообщалось, что парусник «Мадлен» с гуманитарным грузом и с группой из 11 участников «Флотилии свободы» продолжал путь к Газе, игнорируя угрозы израильских властей. Министр обороны Израиля приказал военным не допустить приближения судна с активистами к береговой линии. Тунберг заявила, что осознает риск перехвата, насилия и даже гибели, но считает эти опасности ничтожными по сравнению с тяготами палестинцев пятый, передает «Национальная служба новостей».