ТАСС: Мэра Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии за получение взятки в 36 миллионов рублей от руководителей завода «Телта», чтобы увеличить заказы для Минобороны. Он признал свою вину. Подробности уголовного дела — в материале «Вечерней Москвы».