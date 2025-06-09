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ТАСС: Мэра Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан сотрудниками силовых структур. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан сотрудниками силовых структур. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

— Да, задержание Логинова есть, — подтвердил он.

Мэру Красноярска вменяют преступление по статье 290 УК России «Получение взятки», уточнил источник.

Другой собеседник агентства в правоохранительных органах также подтвердил информацию о задержании Логинова, добавив, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Он занимал свой пост с 2022 года.

Бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил России и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Вадим Шамарин этапирован в колонию строгого режима для отбывания семилетнего срока. Об 7 июня сообщили в правоохранительных органах.

В марте Шамарин уже просил отправить его в зону проведения спецоперации. Его просьбу рассматривали в Министерстве обороны России.

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии за получение взятки в 36 миллионов рублей от руководителей завода «Телта», чтобы увеличить заказы для Минобороны. Он признал свою вину. Подробности уголовного дела — в материале «Вечерней Москвы».