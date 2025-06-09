Продавали персональные данные: в Казахстане ликвидирована преступная группа

Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. Пять фигурантов арестованы. В ходе обыска, в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники.