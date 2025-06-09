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Продавали персональные данные: в Казахстане ликвидирована преступная группа

В Казахстане ликвидирована преступная группа, осуществлявшая нелегальную продажу персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Операция была проведена департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ.

Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. Пять фигурантов арестованы. В ходе обыска, в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники.

сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).

Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается.

отметил Жандос Сүйінбай