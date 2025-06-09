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В екатеринбургском кафе мужчину убило током

В кафе «Оазис» на Шарташском рынке Екатеринбурга мужчину убило током, когда он менял лампочку. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшего установлена — это местный житель 1988 года рождения. Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия.

«Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причини смерти (при внешнем осмотре у мужчины обнаружены признаки электротравмы). По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.