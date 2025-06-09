В екатеринбургском кафе мужчину убило током

«Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причини смерти (при внешнем осмотре у мужчины обнаружены признаки электротравмы). По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.