Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении 19-летней студентки из Башкирии

Напомним, случай произошел 26 мая. Житель Кушнарековского района Эдгар вместе с сообщником похитил понравившуюся ему девушку, которая отказала ему в замужестве. Задержать похитителей и освободить их жертву удалось на территории Благоварского района: машину с ними остановил патруль ДПС. СК завел уголовное дело о похищении. Эдгара заключили под стражу в СИЗО, его сообщника освободили под подписку о невыезде.