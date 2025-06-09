Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении 19-летней студентки из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о похищении 19-летней студентки из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.
— Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах, — передали в СУ СК.
Напомним, случай произошел 26 мая. Житель Кушнарековского района Эдгар вместе с сообщником похитил понравившуюся ему девушку, которая отказала ему в замужестве. Задержать похитителей и освободить их жертву удалось на территории Благоварского района: машину с ними остановил патруль ДПС. СК завел уголовное дело о похищении. Эдгара заключили под стражу в СИЗО, его сообщника освободили под подписку о невыезде.