В Прикамье установлен подозреваемый в краже

Правоохранителям удалось установить, что гаджет был похищен приятелем несовершеннолетнего. Фигурант объяснил, что знакомый рассказал ему о потере телефона и попросил помочь в поисках. На следующий день юноша решил сходить на предполагаемое место пропажи гаджета и нашел его там. После этого злоумышленник спешно уехал в Пермь и сдал находку в пункт приема электроники. Вместе с чужим он сдал и свой старый телефон, а на вырученные деньги приобрел себе новый.