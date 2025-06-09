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В Прикамье установлен подозреваемый в краже

В Добрянке расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 2007 года рождения.

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Источник: РИА "Новости"

Юношу подозревают в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце марта в дежурную часть полиции обратилась женщина и заявила об утере телефона ее сыном. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить, что гаджет был похищен приятелем несовершеннолетнего. Фигурант объяснил, что знакомый рассказал ему о потере телефона и попросил помочь в поисках. На следующий день юноша решил сходить на предполагаемое место пропажи гаджета и нашел его там. После этого злоумышленник спешно уехал в Пермь и сдал находку в пункт приема электроники. Вместе с чужим он сдал и свой старый телефон, а на вырученные деньги приобрел себе новый.

Полицейские нашли телефон и вернули хозяину.