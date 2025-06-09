Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению во взятке

Владислав Логинов, мэр Красноярска, был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки.
Об этом рассказали источники в правоохранительных структурах региона.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, связанные с данным делом.
Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. Он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище в 1987 году и Сибирский федеральный университет в 2008 году. В разные годы занимал должности в администрации Красноярска, включая замруководителя департамента городского хозяйства и первого вице-мэра. С 2022 года он занимает пост главы города.
Ранее рассказывали, что Владислав Логинов избран заместителем председателя Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.