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Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению во взятке

Владислав Логинов, мэр Красноярска, был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки.

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Владислав Логинов, мэр Красноярска, был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки.

Об этом рассказали источники в правоохранительных структурах региона.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, связанные с данным делом.

Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. Он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище в 1987 году и Сибирский федеральный университет в 2008 году. В разные годы занимал должности в администрации Красноярска, включая замруководителя департамента городского хозяйства и первого вице-мэра. С 2022 года он занимает пост главы города.

Ранее рассказывали, что Владислав Логинов избран заместителем председателя Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.