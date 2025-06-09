Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению во взятке

Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. Он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище в 1987 году и Сибирский федеральный университет в 2008 году. В разные годы занимал должности в администрации Красноярска, включая замруководителя департамента городского хозяйства и первого вице-мэра. С 2022 года он занимает пост главы города.