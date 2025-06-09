Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 41-летний водитель погиб из-за выезда другого авто на встречку

Авария произошла ночью в микрорайоне Юбилейном.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь на 9 июня в Свердловском округе Иркутска произошла авария. 32-летний водитель иномарки «Вольво», двигаясь по дороге в микрорайоне Юбилейном, выехал на «встречку» для обгона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

— При выезде на встречную полосу водитель столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», за рулём которого был 41-летнего мужчина. В результате лобового столкновения водитель «Тойоты» умер до приезда скорой помощи, — уточнили в полиции.

Виновник ДТП и два пассажира, которые находились в его машине получили телесные повреждения. Специалисты проводят расследование.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре за неделю на дорогах двое погибли, 31 человек пострадал.