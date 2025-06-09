В Иркутске 41-летний водитель погиб из-за выезда другого авто на встречку

В ночь на 9 июня в Свердловском округе Иркутска произошла авария. 32-летний водитель иномарки «Вольво», двигаясь по дороге в микрорайоне Юбилейном, выехал на «встречку» для обгона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.