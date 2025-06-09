В Иркутске 41-летний водитель погиб из-за выезда другого авто на встречку

В ночь на 9 июня в Свердловском округе Иркутска произошла авария. 32-летний водитель иномарки «Вольво», двигаясь по дороге в микрорайоне Юбилейном, выехал на «встречку» для обгона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
— При выезде на встречную полосу водитель столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», за рулём которого был 41-летнего мужчина. В результате лобового столкновения водитель «Тойоты» умер до приезда скорой помощи, — уточнили в полиции.
Виновник ДТП и два пассажира, которые находились в его машине получили телесные повреждения. Специалисты проводят расследование.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре за неделю на дорогах двое погибли, 31 человек пострадал.