11 человек в больнице. Выяснилось, чем заболели дети в лагере под Омском

В детском оздоровительном лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, произошла вспышка заболевания среди воспитанников. По данным на 9 июня, 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания. Ранее сообщалось о четырех случаях госпитализации с признаками расстройства пищеварительной системы.