11 человек в больнице. Выяснилось, чем заболели дети в лагере под Омском

В связи с инцидентом в детском оздоровительном лагере «Орленок», где произошло массовое заболевание воспитанников, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления СК Виталию Батищеву подготовить детальный доклад о ходе расследования уголовного дела.
Подробности — в материале omsk.aif.ru.
Сколько детей отравились в омском лагере?
В детском оздоровительном лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, произошла вспышка заболевания среди воспитанников. По данным на 9 июня, 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания. Ранее сообщалось о четырех случаях госпитализации с признаками расстройства пищеварительной системы.
После первых сообщений о недомогании детей губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил организовать проверку учреждения. В лагерь прибыли медики для проведения полного медицинского осмотра всех воспитанников.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления представить доклад о ходе расследования.
Чем заболели дети в омском лагере?
По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. Все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, угрозы для их жизни нет. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят комплекс мероприятий: анализ качества поставляемых продуктов, оценка соблюдения санитарных правил, взятие проб воды и пищи, проведение дезинфекционных мероприятий, обследование контактных лиц.
Калачинская межрайонная прокуратура Омской области начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в лагере. На место происшествия прибыл прокурор Дмитрий Ковальский для координации действий правоохранительных органов.
Расследование продолжается.
В связи с инцидентом губернатор Виталий Хоценко поручил усилить контроль за всеми детскими оздоровительными лагерями региона. Региональному министерству образования поставлена задача тщательно отрабатывать все сигналы из детских организаций и оперативно реагировать на обращения родителей.
В настоящее время продолжается расследование причин массового заболевания детей в лагере «Орленок». Правоохранительные органы проводят необходимые экспертизы и опросы свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.