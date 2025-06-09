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Мэра Красноярска Владислава Логинова увезли на допрос

Мэр Красноярска Владислав Логинов прибыл на допрос в Следственный комитет по вызову правоохранительных органов. Об этом сообщает NGS24.

Мэр Красноярска находится на допросе.

Мэр Красноярска Владислав Логинов прибыл на допрос в Следственный комитет по вызову правоохранительных органов. Об этом сообщает NGS24.

«Мэра Красноярска Владислава Логинова вызвали на допрос в Следственный комитет», — написало издание. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.

Силовые структуры определяют дату и место выбора меры пресечения для Логинова. Рассматривается вариант его этапирования в Москву для дальнейшего следствия.

Ранее сообщалось, что Логинов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. Инцидент произошел сразу после завершения официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.