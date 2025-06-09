Мэра Красноярска Владислава Логинова увезли на допрос

Мэр Красноярска находится на допросе.
Мэр Красноярска Владислав Логинов прибыл на допрос в Следственный комитет по вызову правоохранительных органов. Об этом сообщает NGS24.
«Мэра Красноярска Владислава Логинова вызвали на допрос в Следственный комитет», — написало издание. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.
Силовые структуры определяют дату и место выбора меры пресечения для Логинова. Рассматривается вариант его этапирования в Москву для дальнейшего следствия.
Ранее сообщалось, что Логинов задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. Инцидент произошел сразу после завершения официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.