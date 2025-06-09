Российский школьник стащил из фуры 30 арбузов и раздал часть добычи прохожим

Ночью 16-летний подросток сорвал пломбу с фуры, перевозившей 20 тонн арбузов из Ирана, и совершил хищение 15 ящиков, что составляет приблизительно 30 арбузов. Четыре ящика он отдал случайным прохожим, а оставшиеся укрыл в близлежащем поле, намереваясь забирать их по частям. Об этом информирует Telegram-канал Baza.