Российский школьник стащил из фуры 30 арбузов и раздал часть добычи прохожим

В Элисте (столица Республики Калмыкия) ученик школы в одиночку совершил кражу 30 иранских арбузов из грузового автомобиля.
Ночью 16-летний подросток сорвал пломбу с фуры, перевозившей 20 тонн арбузов из Ирана, и совершил хищение 15 ящиков, что составляет приблизительно 30 арбузов. Четыре ящика он отдал случайным прохожим, а оставшиеся укрыл в близлежащем поле, намереваясь забирать их по частям. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Водитель грузовика, гражданин Ирана, обнаружил пропажу утром и обратился в правоохранительные органы. Подростка оперативно задержали, и теперь ему грозит возбуждение уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за кражу. Неизвестно, успел ли юный похититель отведать украденные плоды.
Тем временем водитель продолжил свой маршрут в Москву с оставшимися 19,985 тоннами арбузов.
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