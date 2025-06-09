Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено

В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщают, что начата проверка по двум статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. «По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.