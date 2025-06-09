Судно, получившее пробоину на Енисее, частично подтоплено

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района сообщали, что на реке Енисей судно получило пробоину, из-за чего в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива.
«Вчера около 18:00 (14:00 мск) часов при движении теплохода типа “ОТ” в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края судном-толкачом получено повреждение корпуса о подводное препятствие. В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода», — говорится в сообщении.
В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщают, что начата проверка по двум статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. «По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.