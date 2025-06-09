В Самарской области 8 июня бойцы МЧС потушили 7 пожаров

Прошедшим воскресным днём сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций совершили семь выездов для ликвидации возгораний на территории Самарской области.
Так, в Октябрьском районе пламя охватило кузов легкового автомобиля. Для борьбы с огнём привлекли восемнадцать отважных бойцов и четыре специальных машины.
В Ставропольском районе произошло серьёзное происшествие — огонь вспыхнул в частном доме площадью тридцать квадратных метров.
Отрадненские спасатели ликвидировали очаг возгорания на открытой местности, где пылал мусор, занявший территорию около двадцати квадратов.
Безенчуковский район стал местом ещё одного происшествия — там выгорело пятнадцать квадратных метров бани.
Жители Кинель-Черкасс столкнулись с пожаром в гараже, площадь которого составила пять квадратных метров.
Дважды случились пожары мусора в контейнерах — один раз в городе Жигулёвск, другой — в Борском районе. Площадь каждого инцидента была невелика — всего лишь пять квадратных метров.
Всего же на борьбу с пожарами были мобилизованы тридцать один боец-пожарный и девять специализированных автомобилей.
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