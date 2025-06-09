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В Самарской области 8 июня бойцы МЧС потушили 7 пожаров

Прошедшим воскресным днём сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций совершили семь выездов для ликвидации возгораний на территории Самарской области.

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Прошедшим воскресным днём сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций совершили семь выездов для ликвидации возгораний на территории Самарской области.

Так, в Октябрьском районе пламя охватило кузов легкового автомобиля. Для борьбы с огнём привлекли восемнадцать отважных бойцов и четыре специальных машины.

В Ставропольском районе произошло серьёзное происшествие — огонь вспыхнул в частном доме площадью тридцать квадратных метров.

Отрадненские спасатели ликвидировали очаг возгорания на открытой местности, где пылал мусор, занявший территорию около двадцати квадратов.

Безенчуковский район стал местом ещё одного происшествия — там выгорело пятнадцать квадратных метров бани.

Жители Кинель-Черкасс столкнулись с пожаром в гараже, площадь которого составила пять квадратных метров.

Дважды случились пожары мусора в контейнерах — один раз в городе Жигулёвск, другой — в Борском районе. Площадь каждого инцидента была невелика — всего лишь пять квадратных метров.

Всего же на борьбу с пожарами были мобилизованы тридцать один боец-пожарный и девять специализированных автомобилей.

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