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Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Попытки применения БПЛА со стороны Украины зафиксированы утром на территории Чувашии, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Николаев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства удалось избежать жертв и пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Николаев подчеркнул, что два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Кроме того, по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.

Глава республики отметил, что все службы работают в усиленном режиме, а ситуация находится под полным контролем.