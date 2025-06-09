Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии

Николаев подчеркнул, что два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Кроме того, по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет.