Стало известно, за что могли задержать мэра Красноярска Логинова

Первого взяли из-за махинаций с торгами, которые должен был выиграть «УСК “Сибиряк”. В слитой в Сеть записи переговоров бизнесменов директор строительной компании Егоров утверждает, что договорился с Логиновым. Ханагян, в свою очередь, был задержан по делу о картельном сговоре.
На данный момент администрация Красноярска не комментирует ситуацию. Сам мэр, по предварительным данным, находится во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам на допросе.
Ранее Life.ru писал, что мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Предварительно, Логинов задержан по подозрению во взяточничестве.