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Стало известно, за что могли задержать мэра Красноярска Логинова

В Красноярске назревает громкий скандал: мэр Владислав Логинов, по предварительной информации, был задержан в рамках расследования, связанного с «Асфальтобетонным заводом». По информации источников Kras Mash, на градоначальника дали показания его советник Артур Арутюнян, экс-гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и Алексей Давыдов, ранее занимавший пост заместителя главы города.

Источник: Life.ru

Первого взяли из-за махинаций с торгами, которые должен был выиграть «УСК “Сибиряк”. В слитой в Сеть записи переговоров бизнесменов директор строительной компании Егоров утверждает, что договорился с Логиновым. Ханагян, в свою очередь, был задержан по делу о картельном сговоре.

На данный момент администрация Красноярска не комментирует ситуацию. Сам мэр, по предварительным данным, находится во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам на допросе.

Ранее Life.ru писал, что мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Предварительно, Логинов задержан по подозрению во взяточничестве.