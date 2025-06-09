Стало известно, за что могли задержать мэра Красноярска Логинова

Первого взяли из-за махинаций с торгами, которые должен был выиграть «УСК “Сибиряк”. В слитой в Сеть записи переговоров бизнесменов директор строительной компании Егоров утверждает, что договорился с Логиновым. Ханагян, в свою очередь, был задержан по делу о картельном сговоре.