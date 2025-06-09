Беспилотники долетают до Чувашии.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку ВСУ с использованием беспилотников на территорию республики. Благодаря оперативным действиям властей и экстренных служб удалось предотвратить человеческие жертвы.
«Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что два дрона упали на территории АО «ВНИИР», что вынудило временно остановить производство для обеспечения безопасности. Еще два беспилотника были обнаружены в полях Чебоксарского и Красноармейского округов без угрозы для населения.
Утром 9 июня в Чебоксарах произошла серия мощных взрывов, сопровождавшихся появлением густого черного дыма над городом. Местные жители сообщали о шести отчетливых хлопках.