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Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку ВСУ

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку ВСУ с использованием беспилотников на территорию республики. Благодаря оперативным действиям властей и экстренных служб удалось предотвратить человеческие жертвы.

Беспилотники долетают до Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку ВСУ с использованием беспилотников на территорию республики. Благодаря оперативным действиям властей и экстренных служб удалось предотвратить человеческие жертвы.

«Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что два дрона упали на территории АО «ВНИИР», что вынудило временно остановить производство для обеспечения безопасности. Еще два беспилотника были обнаружены в полях Чебоксарского и Красноармейского округов без угрозы для населения.

Утром 9 июня в Чебоксарах произошла серия мощных взрывов, сопровождавшихся появлением густого черного дыма над городом. Местные жители сообщали о шести отчетливых хлопках.