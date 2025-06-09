Два украинских беспилотника упали на территории предприятия в Чувашии

На территории Республики Чувашия были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил глава региона Олег Николаев.
— Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности работников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, — написал он в Telegram-канале.
Угрозы для людей нет, добавил губернатор.
Взрывы прозвучали в столице Республики Чувашия, Чебоксарах. Об этом сообщил 9 июня Telegram-канал Shot. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
В городе Выкса и селе Саваслейка в Нижегородской области слышны взрывы. Об этом 9 июня написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти громких хлопков около 02:35 по московскому времени.
Украинские войска пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе. Об этом передал Telegram-канал Shot.