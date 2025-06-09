Два украинских беспилотника упали на территории предприятия в Чувашии

— Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности работников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, — написал он в Telegram-канале.