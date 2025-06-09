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В Красноярском крае за сутки ликвидировали 8 пожаров, жертв нет

В течение последних 24 часов пожарные службы Красноярского края успешно потушили 8 возгораний, при этом обошлось без жертв и пострадавших.

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В течение последних 24 часов пожарные службы Красноярского края успешно потушили 8 возгораний, при этом обошлось без жертв и пострадавших.

Одно из происшествий случилось в Красноярске на улице Даурской, где в ранние утренние часы загорелся садовый дом. Пожарные оперативно остановили распространение огня и ликвидировали возгорание на площади 36 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В селе Совхоз Сибиряк Емельяновского района произошло возгорание в продовольственном магазине, где огонь охватил площадь 40 квадратных метров. Пожар также был быстро ликвидирован, причиной которого стало короткое замыкание.

Кроме того, сотрудники МЧС дважды выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Отмечено одно происшествие на воде: в Большеулуйском районе на реке Чулым утонул мужчина во время купания. В настоящее время проводятся поисковые работы.

С начала недели в крае было потушено 112 пожаров, в результате которых спасены 21 человек, пятеро получили травмы. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем, короткие замыкания и нарушения в эксплуатации печного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Ранее рассказывали, что сухая гроза подожгла сосну в Минусинском районе.