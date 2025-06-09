В Красноярском крае за сутки ликвидировали 8 пожаров, жертв нет

С начала недели в крае было потушено 112 пожаров, в результате которых спасены 21 человек, пятеро получили травмы. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем, короткие замыкания и нарушения в эксплуатации печного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.