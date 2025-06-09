Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над семью регионами

Российские военные ликвидировали 49 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над семью регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
В частности, аппараты противника сбиты над Чувашией.
В ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидированы в ночь на понедельник. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Помимо Чувашии, ВС РФ ликвидировали по 13 беспилотных летательных аппаратов над Курской и Нижегородской областями. В Воронежской и Орловской областях нейтрализованы по девять беспилотников.
В Чувашии сбиты два аппарата. Кроме того, два беспилотника ликвидированы в Брянской области. Ещё один дрон сбит над Белгородской областью.
Напомним, вечером в субботу военные РФ ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Курской и Орловской областями.