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Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над семью регионами

В частности, аппараты противника сбиты над Чувашией.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 49 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над семью регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В частности, аппараты противника сбиты над Чувашией.

В ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидированы в ночь на понедельник. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Помимо Чувашии, ВС РФ ликвидировали по 13 беспилотных летательных аппаратов над Курской и Нижегородской областями. В Воронежской и Орловской областях нейтрализованы по девять беспилотников.

В Чувашии сбиты два аппарата. Кроме того, два беспилотника ликвидированы в Брянской области. Ещё один дрон сбит над Белгородской областью.

Напомним, вечером в субботу военные РФ ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Курской и Орловской областями.