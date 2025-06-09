Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников

Так, наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано над Курской и Нижегородской областями — по 13 единиц в каждом регионе. Над Воронежской и Орловской областями перехвачено по 9 беспилотников. Над Брянской областью и Чувашией уничтожено по 2 БПЛА, тогда как над Белгородской областью сбит один дрон.