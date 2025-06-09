Силы ПВО за ночь уничтожили 49 украинских беспилотников

По данным российского оборонного ведомства, в ночь на 9 июня силами противовоздушной обороны было сбито и нейтрализовано 49 украинских беспилотников в воздушном пространстве семи регионов, включая Чувашскую Республику.
«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в Минобороны РФ.
Так, наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано над Курской и Нижегородской областями — по 13 единиц в каждом регионе. Над Воронежской и Орловской областями перехвачено по 9 беспилотников. Над Брянской областью и Чувашией уничтожено по 2 БПЛА, тогда как над Белгородской областью сбит один дрон.
Накануне KP.RU писал, что в ночь на 7 июня средства ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ над пятью регионами РФ.