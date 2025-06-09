В Башкирии распродают автомобили должников от 68 тысяч рублей

Среди наиболее дорогостоящих экземпляров числятся Kia K5 2021 года за 1,97 млн рублей и Volkswagen Touareg 2012 года выпуска с начальной стоимостью 1,9 млн рублей. В среднем ценовом сегменте предлагаются Hyundai Elantra 2021 года (1,69 млн рублей), Kia Sportage 2020 года (1,89 млн рублей) и Skoda Superb 2013 года (1,02 млн рублей).