В Башкирии распродают автомобили должников от 68 тысяч рублей

В Башкирии объявили о проведении аукциона по распродаже арестованный машин. В списке лотов представлены десятки автомобилей различных марок и годов выпуска с начальными ценами от 68 тысяч рублей.
Среди наиболее дорогостоящих экземпляров числятся Kia K5 2021 года за 1,97 млн рублей и Volkswagen Touareg 2012 года выпуска с начальной стоимостью 1,9 млн рублей. В среднем ценовом сегменте предлагаются Hyundai Elantra 2021 года (1,69 млн рублей), Kia Sportage 2020 года (1,89 млн рублей) и Skoda Superb 2013 года (1,02 млн рублей).
Бюджетные варианты включают Lada различных моделей и годов выпуска (от 445 до 996 тыс. рублей), а также Chery S12 2009 года за 209,5 тыс. рублей. Самым доступным лотом стал Saab 9000 1997 года с начальной ценой 68 тыс. рублей.
Потенциальные покупатели могут ознакомиться с полным перечнем автомобилей и подать заявки через электронную площадку «Фабрикант» до 30 июня включительно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.