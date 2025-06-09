Минобороны: Силы ПВО ночью уничтожили 49 беспилотников над семью регионами

Средства противовоздушной обороны сбили за прошедшую ночь 49 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотников, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что по 13 дронов ликвидировали над Нижегородской и Курской областями, по девять БПЛА сбили над Орловской и Воронежской. По два дрона уничтожили над Брянской областью и Чувашией, а также один — над Белгородской областью.
На территории Республики Чувашия были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ. Об этом 9 июня сообщил глава региона Олег Николаев. Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности работников.
В городе Выкса и селе Саваслейка в Нижегородской области слышны взрывы. Об этом 9 июня написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти громких хлопков около 02:35 по московскому времени.
Украинские войска пытаются атаковать беспилотниками Тамбовскую область. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе.