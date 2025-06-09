В Чувашии два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР»

Два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
В своем Telegram-канале он рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион. По словам Николаева, жертв и пострадавших удалось избежать.
Два дрона упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было решено временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников. По одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.
По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник силы ПВО ликвидировали 49 беспилотников ВСУ над семью российскими регионами.