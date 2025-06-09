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В Чувашии два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР»

После падения беспилотников на территории АО «ВНИИР» было решено временно приостановить производство.

Источник: Аргументы и факты

Два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

В своем Telegram-канале он рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион. По словам Николаева, жертв и пострадавших удалось избежать.

Два дрона упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было решено временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников. По одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник силы ПВО ликвидировали 49 беспилотников ВСУ над семью российскими регионами.