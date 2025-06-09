Глава Чувашии Николаев: Два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР»

В связи с инцидентом принято решение о временной приостановке производственного процесса для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.
«Ещё по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — написал Николаев в своём телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на 9 июня украинские беспилотники атаковали Чебоксары. Работала ПВО. Местные жители слышали более шести взрывов. Момент атаки Вооружённых сил Украины попал на видео. Город атаковали дронами типа «Лютый».