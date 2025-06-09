Глава Чувашии Николаев: Два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР»

На территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По оперативной информации, благодаря слаженным действиям экстренных служб и руководства предприятия, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.