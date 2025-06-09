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Глава Чувашии Николаев: Два беспилотника ВСУ упали на территории АО «ВНИИР»

На территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По оперативной информации, благодаря слаженным действиям экстренных служб и руководства предприятия, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

Источник: Life.ru

В связи с инцидентом принято решение о временной приостановке производственного процесса для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.

«Ещё по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — написал Николаев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в ночь на 9 июня украинские беспилотники атаковали Чебоксары. Работала ПВО. Местные жители слышали более шести взрывов. Момент атаки Вооружённых сил Украины попал на видео. Город атаковали дронами типа «Лютый».