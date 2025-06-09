На Южном Урале за сутки 89 раз тушили возгорания тополиного пуха и мусора

Об этом сообщается в оперативной сводке регионального Главка МЧС.
«8 июня 2025 года поступило 89 сообщений о загорании мусора, сухой растительности и тополиного пуха. Реагировали от МЧС 315 человек, 126 единиц техники», — говорится в отчете Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.
Напомним, за поджог тополиного пуха южноуральцам может грозить штраф от 5 до 50 тыс. рублей.
Важно отметить, что отдельной статьи за это в законе нет, но поджог — это разведение открытого огня, что запрещено в общественных местах, и попадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил пожарной безопасности).