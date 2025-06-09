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На Южном Урале за сутки 89 раз тушили возгорания тополиного пуха и мусора

В Челябинской области за минувшие сутки 89 раз тушили возгорания тополиного пуха, мусора и сухостоя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Об этом сообщается в оперативной сводке регионального Главка МЧС.

«8 июня 2025 года поступило 89 сообщений о загорании мусора, сухой растительности и тополиного пуха. Реагировали от МЧС 315 человек, 126 единиц техники», — говорится в отчете Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

Напомним, за поджог тополиного пуха южноуральцам может грозить штраф от 5 до 50 тыс. рублей.

Важно отметить, что отдельной статьи за это в законе нет, но поджог — это разведение открытого огня, что запрещено в общественных местах, и попадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил пожарной безопасности).