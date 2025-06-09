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За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией регионов 49 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

13 дронов сбили над территориями Курской и Нижегородской областей, по девять — над Воронежской и Орловской областями. По два БПЛА уничтожили в Чувашской Республике и Брянской области. Ещё один дрон сбили над Белгородской областью.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в восьми районах региона ночью ПВО сбила более 25 БПЛА. На востоке обломки сбитого дрона спровоцировали лесной пожар, который уже потушили. В том же городском округе обломками БПЛА был повреждён газопровод, жилой дом и автомобиль. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет.

Напомним, что об атаках БПЛА сообщали жители Воронежской и Тамбовской областей. Также налёту украинских дронов подверглась Чувашия. Глава республики Олег Николаев сообщил, что на территории АО «ВНИИР» зафиксировано падение двух беспилотников. В связи с инцидентом принято решение о временной приостановке производственного процесса для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.