Жители Воронежской области остались без газа из-за атаки украинских БПЛА

Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления.
В Воронежской области в результате ночной атаки беспилотников поврежден газопровод низкого давления, что привело к временному отключению газоснабжения для 22 жителей. Об этом рассказал губернатор воронежской области Александр Гусев.
«Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления», — написал он у себя в telegram-канале. Он добавил, что подача газа была временно прекращена для 22 абонентов. Специалисты аварийных служб работают на месте происшествия для устранения последствий.
Падение обломков также вызвало возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировали спасатели. Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе новых атак беспилотников на территории области.
В ночь на 8 июня российские системы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Воздушная атака продолжалась с 22:00 до полуночи.