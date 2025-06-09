Названы подвергшиеся ночной атаке ВСУ российские регионы

В ходе ночного дежурства российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 49 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Больше половины воздушных целей было ликвидировано над Курской и Нижегородской областями — по 13 БПЛА на каждые регион. По 9 беспилотников уничтожено в небе над Орловской и Воронежской областями.
Еще по 2 БПЛА нейтрализованы в Брянской области и Чувашии. Один долетел до Белгородской области.
Ранее «МК» писал, что известный производитель автомобилей с французской пропиской Renault собирается открыть производство беспилотных летательных аппаратов на Украине.