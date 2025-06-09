Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы подвергшиеся ночной атаке ВСУ российские регионы

В ходе ночного дежурства российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 49 вражеских беспилотников.

В ходе ночного дежурства российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 49 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Больше половины воздушных целей было ликвидировано над Курской и Нижегородской областями — по 13 БПЛА на каждые регион. По 9 беспилотников уничтожено в небе над Орловской и Воронежской областями.

Еще по 2 БПЛА нейтрализованы в Брянской области и Чувашии. Один долетел до Белгородской области.

Ранее «МК» писал, что известный производитель автомобилей с французской пропиской Renault собирается открыть производство беспилотных летательных аппаратов на Украине.