Уфимские врачи посоветовали отказаться от кофе и хлеба на завтрак

Особое внимание специалисты уделили кофе, отметив, что этот популярный напиток провоцирует повышенную выработку желудочной кислоты, что чревато появлением изжоги и тошноты. Также нежелательно начинать день с продуктов, содержащих быстрые углеводы, таких как белый хлеб, сладкие мюсли и йогурты, поскольку они вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что впоследствии приводит к упадку сил и преждевременному чувству голода.