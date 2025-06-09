Уфимские врачи посоветовали отказаться от кофе и хлеба на завтрак

Медики из Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы составили перечень продуктов, которые не рекомендуется употреблять натощак. По их мнению, неправильный выбор блюд для первого приема пищи может привести к различным проблемам с пищеварением.
Особое внимание специалисты уделили кофе, отметив, что этот популярный напиток провоцирует повышенную выработку желудочной кислоты, что чревато появлением изжоги и тошноты. Также нежелательно начинать день с продуктов, содержащих быстрые углеводы, таких как белый хлеб, сладкие мюсли и йогурты, поскольку они вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что впоследствии приводит к упадку сил и преждевременному чувству голода.
Эксперты также предостерегают от употребления на пустой желудок свежевыжатых соков и морсов, особенно с высокой кислотностью. Эти напитки могут раздражать слизистую оболочку желудка и активизировать работу поджелудочной железы, что часто становится причиной дискомфорта, вздутия и ощущения тяжести.
Отдельное предупреждение касается температуры употребляемых жидкостей. Как слишком холодная, так и чрезмерно горячая вода негативно влияют на пищеварительные процессы: холодная провоцирует спазмы желудка, а кипяток может повредить слизистую пищевода.
Специалисты рекомендуют тщательно продумывать утренний рацион, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением в течение дня.
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