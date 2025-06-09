Газопровод поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области

— Ночью дежурными силами ПВО в восьми муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 25 дронов ВСУ. На востоке области в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись лес и сухая трава. Пожар потушен. В том же городском округе обломками беспилотника поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам), — написал он в Telegram-канале.