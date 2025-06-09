Газопровод поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали более 25 украинских беспилотников в восьми районах Воронежской области, в результате атаки был поврежден газопровод. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— Ночью дежурными силами ПВО в восьми муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 25 дронов ВСУ. На востоке области в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись лес и сухая трава. Пожар потушен. В том же городском округе обломками беспилотника поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам), — написал он в Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Средства противовоздушной обороны сбили за прошедшую ночь 49 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами. Об этом 9 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.
На территории Республики Чувашия были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ. Об этом 9 июня сообщил глава региона Олег Николаев. Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности работников.