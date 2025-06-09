Бойцы из состава группировки «Восток» успешно ликвидировали на южнодонецком направлении бронированный автомобиль Pinzgauer Vector, который был произведён в Великобритании. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.
«В момент, когда бронемашина двигалась, оператор беспилотного летательного аппарата сбросил боеприпас с высоты, что вызвало возгорание и полное уничтожение транспортного средства», — сообщили в ведомстве.
Ранее МО сообщало, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов тульских десантников ежедневно наносят значительный урон ВСУ в Сумской области.