Чебоксарское предприятие остановило работу после ударов ВСУ

Ранее глава Чувашии сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики, отметив эффективную работу систем ПВО и отсутствие пострадавших. В своем telegram-канале губернатор уточнил, что два БПЛА были нейтрализованы вдали от населенных пунктов.