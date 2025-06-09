Чебоксарское предприятие остановило работу после ударов ВСУ

Два беспилотника упали на завод в Чувашии.
Чебоксарское предприятие АО «ВНИИР» приостановило работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — сообщает губернатор. Он также отметил, что на территорию завода упало два БПЛА.
Ранее глава Чувашии сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики, отметив эффективную работу систем ПВО и отсутствие пострадавших. В своем telegram-канале губернатор уточнил, что два БПЛА были нейтрализованы вдали от населенных пунктов.