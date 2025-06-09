Учительница-пенсионерка лишилась лицензии на преподавание из-за секса с учеником

В Австралии женщину-педагога преклонных лет, вступившую в запретную связь с двумя несовершеннолетними учениками в 1980-х годах, лишили права заниматься преподавательской деятельностью.
Личность женщины не разглашается. Известно лишь, что она работала в школе в Окленде. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
В 2022 году двое ее бывших учеников заявили о сексуальных посягательствах и принуждении со стороны наставницы, произошедших приблизительно четыре десятилетия назад. Согласно показаниям первого мужчины, инцидент произошел после совместного посещения выставки. Вместо запланированного визита к госпитализированному однокласснику они отправились распивать вино во дворе дома преподавательницы. Впоследствии она привела его в спальню, где между ними случилась интимная близость.
Второй заявитель пригласил педагога на празднование своего выпускного. На вечеринке они обменялись поцелуями, после чего она стала снимать с него одежду. Их уединение прервал внезапно вошедший юноша. Учительница предложила «пройти в спальню втроем», однако молодые люди отвергли это предложение.
Обвиняемая до последнего времени слыла образцовым преподавателем и трудилась в элитном частном учебном заведении страны. Под конец 2024 года она призналась в наличии сексуальных контактов с учениками в период 1980-х.
Уточняется, что женщина просила сохранить за ней лицензию на преподавание ради возможности достойно завершить карьеру, однако дисциплинарная комиссия отказала в этом, сославшись на тяжесть проступков. Дополнительно с нее взыскали 2550 австралийских долларов (примерно 131 тысячу рублей) в качестве компенсации судебных расходов.
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