Учительница-пенсионерка лишилась лицензии на преподавание из-за секса с учеником

В 2022 году двое ее бывших учеников заявили о сексуальных посягательствах и принуждении со стороны наставницы, произошедших приблизительно четыре десятилетия назад. Согласно показаниям первого мужчины, инцидент произошел после совместного посещения выставки. Вместо запланированного визита к госпитализированному однокласснику они отправились распивать вино во дворе дома преподавательницы. Впоследствии она привела его в спальню, где между ними случилась интимная близость.