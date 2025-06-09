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NHK: на базе ВВС США Кадэна на Окинаве прогремел взрыв

В результате взрыва на базе ВВС США Кадэна есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

На территории американской военной авиабазы Кадена, находящейся на японском острове Окинава, прогремел взрыв. По информации телеканала NHK, в результате инцидента есть пострадавшие.

Взрыв произошел на объекте, который расположен на территории базы и находящемся под управлением Сил самообороны Японии. Там хранятся после извлечения неразорвавшиеся снаряды.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в сознании. По данным информационного агентства Kyodo, ранения получили японские военные.

Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Тернополе произошли взрывы в подземном бункере с ракетами Вооруженных сил Украины.