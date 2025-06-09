NHK: на базе ВВС США Кадэна на Окинаве прогремел взрыв

На территории американской военной авиабазы Кадена, находящейся на японском острове Окинава, прогремел взрыв. По информации телеканала NHK, в результате инцидента есть пострадавшие.
Взрыв произошел на объекте, который расположен на территории базы и находящемся под управлением Сил самообороны Японии. Там хранятся после извлечения неразорвавшиеся снаряды.
Уточняется, что все пострадавшие находятся в сознании. По данным информационного агентства Kyodo, ранения получили японские военные.
Подробности случившегося не раскрываются.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Тернополе произошли взрывы в подземном бункере с ракетами Вооруженных сил Украины.