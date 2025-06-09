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В Татарстане в ДТП с участием грузовика погиб ребенок

Трагедия произошла в Верхнеуслонском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в ДТП с участием грузовика погиб ребенок. Трагедия произошла 8 июня в 18:50 на 767 км автодороги М-7 в Верхнеуслонском районе республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» не выбрал безопасную дистанцию с грузовиком, который ехал впереди, и совершил столкновение. В результате происшествия погибла девочка — пассажирка иномарки. Водитель и еще один ребенок доставлены в больницу. Фотографии с места ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выезжала на место аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Организована процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.