В Татарстане в ДТП с участием грузовика погиб ребенок. Трагедия произошла 8 июня в 18:50 на 767 км автодороги М-7 в Верхнеуслонском районе республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» не выбрал безопасную дистанцию с грузовиком, который ехал впереди, и совершил столкновение. В результате происшествия погибла девочка — пассажирка иномарки. Водитель и еще один ребенок доставлены в больницу. Фотографии с места ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
Исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выезжала на место аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Организована процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.