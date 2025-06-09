В Татарстане в ДТП с участием грузовика погиб ребенок

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» не выбрал безопасную дистанцию с грузовиком, который ехал впереди, и совершил столкновение. В результате происшествия погибла девочка — пассажирка иномарки. Водитель и еще один ребенок доставлены в больницу. Фотографии с места ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.