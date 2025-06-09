Четыре украинских БПЛА упали в Чувашии

Утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся со стороны Украины. Как сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале, благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось предотвратить человеческие жертвы и минимизировать последствия.
«Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины», — написал глава региона.
По данным властей, два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР», что вынудило руководство предприятия временно приостановить производственный процесс для обеспечения безопасности сотрудников. Еще два аппарата были обнаружены в сельской местности — в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, где не представляли угрозы для населения.
Николаев подчеркнул, что все соответствующие службы переведены на усиленный режим работы, а ситуация находится под полным контролем. В настоящее время специалисты проводят осмотр мест падения беспилотников и оценивают возможный ущерб.
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