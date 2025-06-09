Четыре украинских БПЛА упали в Чувашии

По данным властей, два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР», что вынудило руководство предприятия временно приостановить производственный процесс для обеспечения безопасности сотрудников. Еще два аппарата были обнаружены в сельской местности — в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, где не представляли угрозы для населения.