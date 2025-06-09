Очевидцы засняли момент прилета БПЛА ВСУ по Чебоксарарам. Видео

Беспилотник упал в Чебоксарах.
В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life.
«Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов», — сообщает Life. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием систем ПВО, отражавших атаку беспилотников.
Очевидцы насчитали не менее шести взрывов. Ситуация остается на контроле местных властей и силовых структур.