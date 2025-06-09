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Очевидцы засняли момент прилета БПЛА ВСУ по Чебоксарарам. Видео

В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life.

Беспилотник упал в Чебоксарах.

В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life.

«Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов», — сообщает Life. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием систем ПВО, отражавших атаку беспилотников.

Очевидцы насчитали не менее шести взрывов. Ситуация остается на контроле местных властей и силовых структур.