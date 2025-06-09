Украинский беспилотник попал по газопроводу под Воронежем

Воронежская область подверглась ночной атаке дронов ВСУ. В этот раз обошлось не без последствий, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Украинские террористы запустили по территории указанного региона 26 беспилотников. Обломки одного из них повредили газопровод низкого давления.
«На востоке региона обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — рассказал губернатор.
Он также отметил, что беспилотники пытались атаковать восемь населенных пунктов. При падении еще одного дрона произошло возгорание леса и сухой травы. Но, по словам Гусева, пожар потушен.
Ранее «МК» писал, что в ходе ночного дежурства российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 49 вражеских беспилотников.