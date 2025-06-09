Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка серьезно пострадала в ДТП с пьяным водителем без прав на Урале

Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ГИБДД

Серьезная дорожная авария случилась днем 8 июня на 2-м километре автодороги Березовский — Старопышминск. По данным региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель на Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево и опрокидывание.

«В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомашины — 9-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ДГКБ № 9 Екатеринбурга», — рассказали в ГИБДД.

Оказалось, что водитель был ранее лишен права управления транспортом за управление в состоянии опьянения, срок лишения истек, но водительские права он так и не восстановил.

Мужчина прошел освидетельствование, результат прибора показал наличие 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На водителя составили шесть административных материалов, в том числе за пьяное вождение, нарушение правил перевозки ребенка и нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Автомобиль поместили на спецстоянку.