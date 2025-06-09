Девочка серьезно пострадала в ДТП с пьяным водителем без прав на Урале

Серьезная дорожная авария случилась днем 8 июня на 2-м километре автодороги Березовский — Старопышминск. По данным региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель на Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево и опрокидывание.