Девочка серьезно пострадала в ДТП с пьяным водителем без прав на Урале

Серьезная дорожная авария случилась днем 8 июня на 2-м километре автодороги Березовский — Старопышминск. По данным региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель на Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево и опрокидывание.
«В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомашины — 9-летняя девочка, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ДГКБ № 9 Екатеринбурга», — рассказали в ГИБДД.
Оказалось, что водитель был ранее лишен права управления транспортом за управление в состоянии опьянения, срок лишения истек, но водительские права он так и не восстановил.
Мужчина прошел освидетельствование, результат прибора показал наличие 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
На водителя составили шесть административных материалов, в том числе за пьяное вождение, нарушение правил перевозки ребенка и нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.
Автомобиль поместили на спецстоянку.